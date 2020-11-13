مقتل مجموعة ارهابية جنوب بغداد

2020/11/13 | 11:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، ان قوة من الجيش العراقي قتلت مجموعة ارهابية جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ، انه "وبجهد استخباري متميز ومتابعة ميدانية، تمكنت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية/ خلية الصقور والفرقة السابعة عشر، من محاصرة مجموعة إرهابية في إحدى البزول بعد التعرض على أحد ابراج الفرقة ذاتها".

واضاف ان القوة "تمكنت من قتل هؤلاء الإرهابيين".

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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