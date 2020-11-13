تدمير كدس للمتفجرات والاعتدة بأطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة

2020/11/13 | 11:38 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / دمرت قوة عسكرية مخبأ كبيرا بعملية استباقية في ناحية بهرز في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة قتالية من اللواء 19 للجيش شرعت بعملية استباقية وباسناد من طيران الجيش بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مضافات لداعش يستغلها أرهابيو التنظيم كملاذات آمنة في قرى بأطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة .واضاف ان العملية اسفرت عن ضبط كدس للاعتدة والمتفجرات في قرية مال الله يحوي على / 12 / قنبرة هاون مختلفة الاحجام وعبوة ناسفة عبارة عن حاوية صغيرة .



مبينا ان الجهد الهندسي العسكري تمكن من تدمير الكدس موقعيا دون اي اصابات او خسائر بشرية ./انتهى

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