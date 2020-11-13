2020/11/13 | 11:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ضعف الدولار، لكنه يتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يرتفع عالمياً لكنه يتجه لأكبر خسائر أسبوعية منذ سبتمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يرتفع عالمياً لكنه يتجه لأكبر خسائر أسبوعية منذ سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).