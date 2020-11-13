فرنسا لأمريكا: لا تنسحبوا من العراق وأفغانستان

2020/11/13 | 11:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة عدم الانسحاب من العراق وأفغانستان نظرا لاستمرار محاربة الارهاب.

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