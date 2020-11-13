المالية النيابية: نعكف على تقديم رؤية متكاملة لمعالجة التدهور الاقتصادي والمالي

2020/11/13 | 11:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، انها تعكف على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة والواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي والمالي في البلاد.

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