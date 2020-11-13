الرقم قد يُفاجئك! إليكم ما سيتقاضاه بايدن

2020/11/13 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل معظم وظائف الحكومة الفيدرالية

الأميركية، يتلقَّى الرئيس الأميركي

راتباً، ما يعني أن الرئيس المنتخب، جو

بايدن، سيتقاضى أجراً مقابل وظيفته

بإعتباره قائداً أعلى للقوات

المُسلَّحة ورئيساً للحكومة.

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