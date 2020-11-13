إنها الحقوق يا حلبوسي وليست خاوة

2020/11/13 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

قبل الحديث عن قانون الاقتراض الذي

أقرّه مجلس النواب العراقي فجر يوم

الخميس المصادف 12 / 11 / 2020 , أتوّجه بأعطر

التحايا إلى الكتل الشيعية التي أفقدت

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

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