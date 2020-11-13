كربلاء:اضافة مساحات كبيرة لمرقد العباس عليه السلام بعد استملاك عقارات وتهديمها(مصور)

2020/11/13 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت الملاكاتُ الفنية و الهندسيّة في

العتبة العبّاسية المقدّسة، بالأعمال

التحضيريّة والتمهيديّة الأولى لإضافة

مساحاتٍ جديدة لخدمة الزائرين، وذلك في

المنطقة الواقعة باتّجاه باب بغداد

(ساحة الحوراء وما

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