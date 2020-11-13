تطالبه بـ95 مليون دولار.. محكمة يابانية تنظر دعوى نيسان ضد كارلوس غصن

2020/11/13 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محكمة بالقرب من طوكيو الجمعة النظر في دعوى قضائية مدنية أقامتها شركة نيسان لصناعة السيارات لمطالبة رئيسها السابق كارلوس غصن بتعويض قدره عشرة مليارات ين (حوالى 80 مليون يورو).

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