النمسا تستحدث جريمة ’’الاسلام السياسي’’

2020/11/13 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الجمعة، أنها تنوي استحداث جريمة جنائية تسمى "الإسلام السياسي"، بعد هجوم فيينا الدامي الأسبوع الماضي وقتل فيه 4 أشخاص.

وقال المستشار سيباستيان كورتس، ان "مجلس الوزراء النمساوي وافق يوم أمس، على مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى سد الثغرات الأمنية، في أعقاب الهجوم".

وذكر، كورتس عقب اجتماع مجلس الوزراء: "سنستحدث جريمة جنائية تسمى الإسلام السياسي، حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين، لكنهم يخلقون أرضية خصبة لهم".

واضاف، ان "المقترحات تشمل القدرة على إبقاء المدانين بجرائم إرهابية خلف القضبان مدى الحياة، والمراقبة الإلكترونية للمدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب عند إطلاق سراحهم، وتجريم التطرف السياسي بدوافع دينية".

وتابع بالقول: "تتضمن الإجراءات أيضاً اقتراحاً بتجريد الأشخاص من الجنسية النمسوية، إذا أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب"

وبين كورتس إن "الإجراءات التي ستعرض على البرلمان في ديسمبر للتصويت عليها، تتخذ نهجاً ذا شقين، وتستهدف كلا من الإرهابيين المشتبه فيهم، وأيضا الأيديولوجية التي تحركهم".

وفي وقت سابق، قتل 4 أشخاص في هجوم الثاني من نوفمبر، كما قتل المسلح نفسه، وأصيب 20 آخرون من بينهم شرطي.

وحددت السلطات في النمسا هوية المهاجم على أنه كويتيم فيض الله، (20 عاما)، وهو يحمل جنسية مزدوجة من النمسا ومقدونيا الشمالية، وسبقت إدانته بمحاولة الانضمام إلى تنظيم «داعش» في سورية، وتم إطلاق سراحه مبكراً في ديسمبر الماضي.

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