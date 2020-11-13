التحاق محترف من الدوري الدنماركي بوفد منتخب شباب العراق بالدوحة

2020/11/13 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

التحق فجر اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2020) ، اللاعب متين ديار المحترف بصفوف بروندبي الدنماركي بوفد منتخب شباب العراق الذي يعسكر في الدوحة الدوحة القطرية.

وذكر الوفد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، أن "اللاعب متين سيدخل في تدريبات المنتخب مساء اليوم الجمعة، على أمل أن يكون جاهزاً لمواجهة منتخب قطر في المباراة الودية الثانية بعد غد الأحد المقبل".

وكان التعادل السلبي قد خيم على مباراة منتخبنا الوطني للشباب مع منتخب شباب قطر في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب اكاديمية أسباير في الدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام بداية العام المقبل في أوزبكستان.

وأشركَ مدرب منتخبنا الوطني للشباب، قحطان جثير، جميع لاعبي الفريق، وذلك كي يُدخل اللاعبين في اجواء المباريات بعد غياب طويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ودخلَ منتخبنا الوطني للشباب بتشكيلة مؤلفة من نديم نادر لحراسة المرمى، وحسين جاسم وعباس علي وكاردو كامران وزيد تحسين وعبدالله خلف وعلي شوقي وكرار محمد المختار وحسين زياد ورضا فاضل وزين العابدين قحطان، قبل أن يتم الزج باللاعبين عبد الرزاق قاسم وكرار سعد وحسين عبدالله ونهاد محمد وأحمد حسن مكنزي وأمير أحمد وسالم أحمد وعبدالله محمد في شوط المباراة الثاني.

وسيلتقي منتخبنا للشباب مع منتخب قطر في مباراة ودية ثانية يوم الأحد المقبل على ملعب أكاديمية اسباير.

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