المالية النيابية للحكومة: انتهجوا سياسة جديدة ولا تجعلونا امام خيارين

2020/11/13 | 11:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، الحكومة، لانتهاج سياسة اقتصادية تحقق فيها الاكتفاء الذاتي ولو بصورة جزئية، وان لا تجعل البرلمان امام خيارين اما القبول بسياسة الاقتراض او قطع ارزاق الناس، مؤكدة ان الخيار الاخير دفع اللجنة للموافقة على الاقتراض.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، (13 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنه "على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النيابية بتقليص فجوة الانفاق الحكومي من 41 الى 12 تريليون دينار في قانون تمويل العجز الذي اقر مؤخرا، الا اننا نجدد اعتراضا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض، بديلا عن ايجاد طرق واصلاحات حقيقية وفعالة لزيادة الايرادات و تقليص النفقات".

وأضافت، أن "ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض، هو أرزاق الناس و قوتها المتمثلة بالرواتب والمنح والاعانات والادوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات، وغيرها من النفقات التي نعتقد بأهميتها القصوى والتي لا مناص من قبولها".

واوضحت انه "في الوقت الذي ضمنا في هذا القانون بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق، والتي نعتقد انها قد تكون بداية لإصلاح بعض المؤسسات والحركات المالية على المدى القصير، فأننا عاكفون على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة والواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدولة العراقية".

A.Sh

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