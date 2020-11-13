وفاة طفلة بإطلاقة نارية ناتجة عن استعراض عشائري في المثنى

2020/11/13 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفيت الطفلة رهف ذات الاثنا عشر ربيعا متأثرة باطلاقة نارية، ناتجة عن استعراض عشائري بين قبيلتين في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى.

وأصيبت رهف في رأسها باطلاقة نارية، قبل أربعة ايام، ورقدت في العناية المركزة بالمستشفى، لكنها توفيت متأثرة بالإطلاقة ولم يستطع الأطباء معالجتها.

كما تعد العراضة أي الاستعراض العشائري واحدة من الموروثات في المحافظات الجنوبية، وتشهد خلالها إطلاق العيارات النارية بشكل مكثف، وغالبا ما تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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