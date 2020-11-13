بالصور.. إعادة30 طفلا سوريا من مخيم الهول إلى بلدهم

2020/11/13 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الإدارة الذاتية لمناطق شمال شرقي سوريا، عن قيامها بتسليم ثلاثين طفلا من أبناء عناصر تنظيم داعش الروس الى وفد يمثل حكومة بلادهم.

دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة قالت في بيان لها، انها سلمت هؤلاء الأطفال وهم من المتواجدين في مخيم الهول للاجئين، إلى وفد رسمي من مفوضية حقوق الطفل الروسية، داعية في الوقت ذاته جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها المحتجزين في المخيمات والمبادرة إلى نقلهم ال بلدانهم.

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