عمليات بغداد: قتل أفراد المجموعة التي هاجمت برج في الرضوانية

2020/11/13 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت قيادة عمليات بغداد، من قتل أفراد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في منطقة الرضوانية غربي بغداد قبل أيام، وأودى بحياة أربعة أشخاص.

وقالت القيادة في بيان إنه بجهد استخباري من خلية الصقور الاستخباراتية ومتابعة ميدانية مستمرة لأكثر من عشر ساعات طيلة الليلة الماضية ومن قبل قطعات الفرقة السابعة عشر تم قتل المجموعة الإرهابية التي استهدفت ابناء العراق الصحوات وجنود اللواء الخامس والخمسين خلال اليومين الماضيين في الرضوانية.

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