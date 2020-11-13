العراق.. الصحة النيابية تستبعد الدخول بالموجة الثانية لفيروس كورونا

2020/11/13 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية أن العراق مر بمرحلتين من تطور الفيروس، مستبعدة الدخول بالموجة الثانية من تفشي الوباء.

اللجنة اكدت في بيان أن البلاد مرت بمراحل للوباء وليس بموجات، وأن الاحصائيات والتوقعات تشير إلى عدم دخول العراق في موجة ثانية، كون الأولى لم تنخفض، حيث ما زالت أعداد الإصابات بالآلاف، مشيرة إلى أن الدول التي دخلت في موجة ثانية كانت بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

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