أريزونا تخرج ترمب من البيت الأبيض

2020/11/13 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل إعلام أميركية، عن النتائج النهائية لعملية فرز الأصوات الانتخابية لولاية أريزونا، مؤكدة انها جاءت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأوضحت بعض وسائل الإعلام ان بايدن تفوق على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في ولاية اريزونا بفارق أحد عشر الف صوت، وهو ما يمنحه أحد عشر صوتا إضافيا في المجمع الانتخابي، ليرتفع رصيده من النقاط إلى مئتين وتسعين صوتا مقابل مئتين وسبعة عشر صوتا لمنافسة الجمهوري.

ومن المعروف ان اريزونا تعتبر ولاية ذات توجه جمهوري، ولم يحدث ان تفوق فيها مرشح ديمقراطي منذ عام الف وتسع مئة وثمانية وأربعين سوى مرة واحدة، في حين ذكر مراقبون ان النتائج الجديدة تعني ان ترمب وضع قدمه بالفعل على طريق مغادرة البيت الأبيض.

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