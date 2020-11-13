الكاظمي يوجه بصرف رواتب الموظفين لشهرين الأحد المقبل

2020/11/13 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بصرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني وإرسالها إلى وزارة المالية يوم الأحد المقبل لغرض توزيعها على المستحقين.

واكد الكاظمي في تغريدة على تويتر، ان اطلاق الرواتب جاء بعد اقرار البرلمان قانون تسديد العجز المالي، مشددا على ضرورة توفير الحياة الكريمة لكادر الحكومة الوظيفي الذي يمثل جوهر الدولة وضمان سيادتها وازدهارها.

وأضاف ان الحكومة ستتجاوز الازمات من خلال تعضيد الثقة مع الشعب ومجلس النواب والقوى السياسية.

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