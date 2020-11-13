2020/11/13 | 12:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البطاط: لاعودة لداعش في جبال مكحول
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أكد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط افتتاح طريق السلسلة الجبلية، فيما أشار إلى استحالة عودة داعش فيها.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تتراجع في الاسواق العالمية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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