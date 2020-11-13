اسعار النفط تتراجع في الاسواق العالمية

2020/11/13 | 12:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطاط: لاعودة لداعش في جبال مكحول

أكد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط افتتاح طريق السلسلة الجبلية، فيما أشار إلى استحالة عودة داعش فيها.

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