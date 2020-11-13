المؤشرات الإيجابية تستمر.. موقع العراق يشهد تغيرًا مستمرًا في قائمة كورونا العالمية

2020/11/13 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

إلى مركز متأخر جديد، تراجع العراق الى المركز العشرين في جدول الدول الاكثر تضررا بجائحة كورونا من حيث عدد الاصابات، وذلك بعد اسبوع من تراجعه إلى المركز 18 بعد ان كان في المركز 17.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الامريكية في نشرتها اليومية ان اوكرانيا تقدمت على العراق واحتلت المركز التاسع عشر حيث سجلت حتى صباح اليوم الجمعة 512.652 اصابة ، فيما سجل العراق 511.806 اصابة مؤكدة.

هذا وما زالت الولايات المتحدة على رأس قائمة جدول الاكثر تأثرا بالجائحة سواء من حيث عدد الاصابات او الوفيات ، فيما تجاوز عدد المصابين في ايطاليا حاجز المليون لتصبح بذلك الدولة الخامسة اوربيا ، والعاشرة عالميا التي تجاوزت هذا الحاجز.

وفي 7 تشرين الثاني الجاري، تراجع العراق مركزا واحدا في الجدول العالمي للدول الاكثر اصابة بوباء كورونا، إلى المرتبة 18.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الامريكية في نشرتها الصادرة يوم السبت الماضي، ان العراق، الذي سجل حتى الان 493.139 اصابة مؤكدة، تراجع الى المركز الثامن عشر في الجدول بعد ان كان يحتل المركز الـسابع عشر.

واوضحت الجامعة التي تعنى بمتابعة تطورات الوباء في العالم ان بولندا تقدمت على العراق بعد ان سجلت 439.765 اصابة.

واضافت الجامعة ان الولايات المتحدة والهند والبرازيل ما زالت على رأس الدول الاكثر تضررا بالجائحة.

وفي وقت سابق، تقدم العراق ليصبح الدولة الثامنة عشرة في العالم بعدد الوفيات، في الوقت الذي كان مازال يحتل المرتبة 17 بعدد الاصابات بكورونا.

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