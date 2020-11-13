انقاذ مهاجرين كورد في مصر

2020/11/13 | 12:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول علاقات الاتحاد الوطني الكوردستاني في مصر ملا ياسين، انه تم انقاذ العديد المهاجرين الكورد المحتجزين في مصر اليوم الجمعة 13/11/2020.

وقال ملا ياسين ان المهاجرين المنقذين سيصلون الى اقليم كوردستان في وقت لاحق عبر مطار السليمانية الدولي بحضور وسائل الاعلام.

واضاف، نشكر مؤسسة (لوتكه) (القمة) المهتمة بشؤون اللاجئين التي قامت وساعدت كثيرا في انقاذ هؤلاء اللاجئين من الموت،حيث حاولوا قصد السواحل الإيطالية عبر المياه الإقليمية التركية الا انهم وقعوا بقبضة خفر السواحل المصري ليتم احتجازهم ولعدة اسابيع في ذلك البلد، كما نشكر السفارة العراقية في مصر التي قدمت خدمات وتسهيلات كبيرة في هذا الشان.

PUKmedia خاص

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