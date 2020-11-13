أسعار النفط تهبط لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

2020/11/13 | 12:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام، لكنه تتجه نحو مكاسب أسبوعية.

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