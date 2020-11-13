2020/11/13 | 12:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شيعت البحرين رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى مثواه الأخير في وقت مبكر من صباح الجمعة، في مقبرة الحنينية بالرفاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تشيع رئيس الوزراء الراحل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تشيع رئيس الوزراء الراحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).