لماذا نتحفظ من الاستثمار السعودي ؟!

2020/11/13 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

يتداول في الاعلام كلام عن نية السعودية

استثمار الصحراء العراقية في بادية

النجف وكربلاء والانبار, دَعَمَ هذا

الحديث هو وصول وفد سعودي كبير إلى

العراق, يضم شخصيات من مختلف

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