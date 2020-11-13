يصفها بالعمالة.. السيد المدرسي ينتقد قوى سياسية تبحث عن تأييد خارجي

2020/11/13 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا آية الله السيد محمد تقي المدرسي،

الجمعة، السياسيين العراقيين أن يكون

بينهم مواثيق شرف لا يتجاوزن فيها

الحدود الإلهية في العلاقة فيما

بينهم، فيما وصف بحث بعض القوى

السياسية أو الإجتماعية عن قوى خار

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