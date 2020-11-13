ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات في كمارك المنطقة الشمالية

2020/11/13 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات عند مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية.



وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الثاني 2020)، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية وبالتعاون مع شرطة الكمارك، قام بضبط 5 شاحنات محملة بمواد مختلفة (اضافات علفية و مواد غذائية و مواد اولية لصناعات المنظفات) عند طريق اربيل - كركوك مخالفة للضوابط والتعليمات".

وأضاف البيان أنه "تم احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها"، مشيراً إلى أن "الهيئة تمارس نشاطا ملحوظا خلال هذه الفترة من خلال تفعيل قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرياتها للحد من التهريب ودعم المنتج الوطني وتعظيم الإيرادات".

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