استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب بيانات اقتصادية

2020/11/13 | 12:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقر الدولار الأمريكي عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب بيانات اقتصادية، وتطورات فيروس كورونا.

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