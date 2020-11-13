تركيا تكشف عدد المتقدمين يومياً لطلب تأشيرتها في الموصل

2020/11/13 | 12:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال القنصل العام التركي في مدينة الموصل، محمد كوجوك صقللي، إن افتتاح مركز لتقديم طلب الحصول على تأشيرة دخول بلاده، بالمدينة، لاقى ترحيبا من الموصليين.

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