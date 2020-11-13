2020/11/13 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

الشيطانة، هو الوصف اللذيذ الأقرب الى

كاميلا هاريس الهندية الجامايكية

الأفريقية الأمريكية، الملونة التي

وصلت الى قمة السباق الإنتخابي حيث نجحت

في إستغلال الرئيس النعسان جو بايدن،

و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول إمرأة تحكم أمريكا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول إمرأة تحكم أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).