ميسي غاضب من

2020/11/13 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية أن العلاقة بين نجمي برشلونة، ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان، قد عادت إلى التوتر من جيد بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إسبانيا" الرياضي.

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