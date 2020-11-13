اعتقال احد عناصر داعش بكمين غربي الرمادي

2020/11/13 | 12:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الجمعة ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد عناصر التنظيم الاجرامي بكمين غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية نصبت كمين لاحد عناصر ارهابي داعش قبل وصوله الى قضاء حديثة غربي مدينة الرمادي، وتمكنت من اعتقاله”.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته”.

واشار الى ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة اماكن بقية الارهابين ، موضحا ان” المعتقل مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب “.



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