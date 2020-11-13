تركيا: القبض على 8 مشتبه بانتمائهم لداعش

2020/11/13 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر أمنية تركية، اليوم الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية أشخاص في ولاية مطلة على البحر الأسود، للاشتباه في أن لهم صلات بتنظيم داعش.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن المصادر قولها إن فرق مكافحة الإرهاب المحلية بولاية سامسون شنت عمليات متزامنة لاعتقال 11 عراقياً.

وأضافت المصادر أنه جرى القبض على ثمانية من هؤلاء، وما زالت عمليات البحث عن باقي المشتبه بهم جارية جارية.

ووفقاً للمصادر، صادرت الشرطة مواد رقمية في مساكن المشتبه بهم خلال المداهمة.

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