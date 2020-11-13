صورة.. وضع لافتة ’’متحف تشرين’’ على المطعم التركي وسط بغداد

2020/11/13 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وضعت الحكومة العراقية، لافتة كبيرة بعنوان "متحف تشرين" على المطعم التركي (جبل أحد)، وسط بغداد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للافتة كبيرة بعنوان "متحف تشرين"، وضعت على المطعم التركي الذي سمي فيما بعد بـ(جبل أحد)، بعد سيطرة المتظاهرين عليه في تظاهرات تشرين من العام الماضي.

وقال الناشطون إن اللافتة قد تكون هي المرحلة الأولى للبدء ببناء متحف تشرين الذي تعهدت الحكومة بتشييده، لتخليد شهداء تظاهرات تشرين من العام الماضي.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اعلن السبت 19-9-2020، عزمه اقامة نصب باسم ’’تشرين’’ في بغداد ونصبٍ اخر في ذي قار تحت اسم ’’الشهداء’’.

وقال الكاظمي في كملة متلفزة وزعها مكتبه الإعلامي، إن "اقامة نصب تشرين في ساحة التحرير استحقاق للعراق، وللدماء التي سالت وهي تردد (نريد وطن)"، مبينا أن "التاريخ ليس صدفة وانما ذاكرة، ولهذا يجب أن نحرص على تدوين احداثنا، لتتحول إلى دروس".

واضاف أن "المحنة والالم والتضحيات يجب أن تتحول إلى محط فخر واعتزاز للأجيال القادمة"، لافتا إلى أن "واجبنا يفرض علينا العمل لتحولي المحنة التي مر بها العراق إلى عامل وقوة وابداع وبناء وتقدم وامل".

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