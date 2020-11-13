ديالى تسجل حالة وفاة واحدة و128 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/13 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر طبي من محافظة ديالى، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2020)، بتسجيل حالة وفاة واحدة، و128 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.





وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الملاكات الطبية العاملة في المؤسسات الصحية في المحافظة سجلت في غضون الساعات الماضية 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات في المحافظة غلى 16386 شخصاً".





وأضاف، أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وليرتفع مجمل أعداد الوفيات في المحافظة إلى 254 حالة".

وأشار إلى أن "١٤٠ شحصاً تماثلوا للشفاء في الساعات الماضية ليرتفع نسبة الشفاء في المحافظة إلى 15203 شخص".

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