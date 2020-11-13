فرنسا تطالب الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من العراق وأفغانستان

2020/11/13 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة عدم الانسحاب من العراق وأفغانستان نظرا لاستمرار محاربة الارهاب.وجاء كلام لودريان بعد الاعلان عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لباريس الأسبوع المقبل.ومن المقرر أن يجتمع لودريان والرئيس إيمانويل ماكرون مع بومبيو يوم الاثنين المقبل في العاصمة الفرنسية./انتهى8

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