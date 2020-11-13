محافظ نينوى:هناك اكثر من 100 مشروع للامم المتحدة بالمحافظة

2020/11/13 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

رجح محافظ نينوى نجم الجبوري، الجمعة، أن تكون الحصة الأكبر من البرنامج الانمائي للمحافظة، فيما أشار إلى وجود أكثر من 100 مشروع للأمم المتحدة داخل المحافظة.وقال الجبوري بحسب الوكالة الرسمية، إن “برنامج إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي انعكس ايجابياً على المحافظة ،التي تضررت في المعارك مع عصابات داعش الإرهابية”.ورجح أن “تكون الحصة الأكبر لمحافظة نينوى، لأنها أكثر تضرراً من بقية المدن المحررة، وما زال أكثر النازحين من المحافظة”.وأضاف أن “برنامج الأمم المتحدة وضع أكثر من 100 مشروع داخل المحافظة، وسيكون هنالك تنسيق في ما بيننا، وغلق الثغرات الموجودة”.وأكد أن “الوضع الأمني جيد في هذه المحافظة، وأن القوات الأمنية والمواطنين يبذلون جهداً كبيراً للحفاظ على استقرار الوضع الأمني”.انتهى25

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