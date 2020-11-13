الهجرة: 250 ألف نازح مازالوا في المخيمات معظمهم في إقليم كردستان

2020/11/13 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين أن أعداد النازحين المتبقين في المخيمات نحو مئتين وخمسين ألف نازح معظمهم في مخيمات إقليم كردستان.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في بيان، إن عدد العوائل المتبقية يصل لنحو خمسين ألف عائلة، وأن استراتيجية الدولة في إنهاء ملف النازحين لا تعتمد على إرغامهم على مغادرة مخيمات النزوح كما يروج البعض، وإنما الاعتماد على فكرة العودة الطوعية بعد توفير البيئة المناسبة لعودتهم، مشيرا إلى إعداد خطط طوارئ لغلق كافة المخيمات مطلع العام المقبل.

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