غير أفكارك وأنت تغير عالمك

2020/11/13 | 12:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للأفكار التي تدور في عقلك أن تساعد في إظهار حياة أحلامك، أو تقريبك من أعظم مخاوفك، لكن معظم الناس لا يدركون القوة الكامنة في أفكارهم.نمضي في حياتنا منغمسين في عقلية أو بأخرى، دون أن ندرك بوضوح أنه مهما كان ما نفكر فيه أو نركز عليه باستمرار ، فإننا نتحرك نحوه سواء كنت تعتقد أن هذا البيان غير موضوعي أم لا.وحقيقة الأمر أننا نتاج أفكارنا فكر وستصبح إنه جزء من مظهر من مظاهر مصيرنا.لكن لا يتمسك الجميع بهذه العقيدة لا يؤمن الجميع بالقوة الشديدة لأفكارهم إنهم يتجاهلونها بينما يسكنون في الماضي أو يخشون المستقبل، ولا يفهمون تمامًا أن الأشياء ذاتها التي يفكرون فيها، يقتربون منها على المستوى الأساسي، الأفكار هي طاقة بحتة إنها تتحرك عبر نقاط الاشتباك العصبي في أدمغتنا، وتقفز من خلية عصبية إلى أخرى، وتتحرك من مجموعة إلى أخرى بسرعة البرق إنها عملية شبه فورية.إذا فكرت في تحريك يدك ، كما تعتقد ، فهذا يحدث ليس هناك تأخير هناك أنت لا تنتظر بعض وحدة المعالجة المركزية لمعالجة التوجيهات.العقل هو أقوى كمبيوتر في العالم في الوقت الحالي.

هذه الطاقة التي تتحرك عبر نقاط الاشتباك العصبي في خلاياك العصبية، لديها إمكانية قوية لإحداث ثورة في حياتك يمكن لفكرة واحدة أن تشعل فورة من النشاط.



في لحظة يمكننا أن نقرر ونلتزم بشيء، أي شيء ، من شأنه أن يحركنا في مسار واحد أو التالي نحو آمالنا وأحلامنا.



يمكن أن تتفاقم هذه الأفكار نفسها وتتلاشى في أذهاننا، وتصيب كل عاطفة وسلوك حتى تتجلى في الواقع.

نعم ليس هناك من ينكر قوة أفكارك لا يوجد مخبأ لشيء حقيقي ودقيق لدرجة أنه يمكن إما تسخيره من أجل الخير ، أو الاستفادة منه للسوء الشديد.



لكن ما هي الأفكار بالضبط؟ كيف تعمل ؟ هل كل شيء في حياتنا الآن نتاج أفكارنا؟ هل أظهرنا حقًا أي حقيقة قد نشهدها في هذه اللحظة من الزمن؟

فهم أفكارك

لا يزال العقل البشري أمرًا يحيرنا بينما لدينا وفرة من المعلومات حول كيفية عمله، إلا أننا لم ندرك تمامًا كل مضايقاتها وتعقيداتها.



فقط كيف نشعر بالواقع؟ كيف يعمل الوعي؟ كيف نحن في هذا الجسد الآن ونختبر هذه الأشياء؟ إذا توقفت للحظة للتفكير في الأمر ، فإن الأفكار ستخيفك إنها حقيقة ساحقة، شيء لا يمكننا أن نلف رؤوسنا حوله.

للإضافة إلى هذه المعادلة كبشر، تتكون أجسامنا من مساحة فارغة بنسبة 99.9999٪.



الذرات في أجسامنا ، في أقصى مقاييسها المحدودة هي ببساطة مساحة فارغة مرتبطة ببعضها البعض بواسطة الشحنات الكهربائية.



على مستوى الكم ، تصبح الأشياء أكثر غرابة يمكن أن تظهر هذه الذرات في الواقع في مكانين في نفس الوقت ، وهو ما يسمى تراكب الكم.



توجد المادة في مجموعة متنوعة من الأشكال والحالات بسبب وظائف موجة الكم المعقدة.



لذا ما نشعر به وما نشعر به ليس حقيقيًا بنسبة 100٪ ، إذا جاز التعبير.

أعلم أن كل شيء يبدو غريبًا جدًا ولسنا بحاجة إلى فهم كيفية عمل كل شيء أو الدخول في مناقشة متعمقة حول فيزياء الكم لنكون قادرين على فهم أن الواقع هو مجرد إسقاط لأفكارنا على نطاق محدود.



لكننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على الاستفادة منها.



نظرًا لأن كل شيء يجمعه الطاقات الكهربائية، وأفكارنا هي طاقة خالصة ، فمن السهل أن نرى كيف يمكن للأفكار ، على مقياسها الأساسي ، أن تتغلغل في كل شيء.

ومع ذلك هناك مشكلة أخرى تنشأ وهي أن العقل البشري هو جهاز كمبيوتر تم تكييفه مسبقًا.



يحتوي على بعض البرامج التي يتم تثبيتها عند الولادة على شكل حمضنا النووي ، ولكن بعد ذلك ، كل تجربة جديدة هي ذاكرة أخرى مسجلة قد تخلق مجموعة متنوعة من الوظائف.



مع تقدمنا في السن ، تتحول هذه الوظائف إلى عادات.



ولكن على المستوى الأساسي للغاية، يتم إنشاء كل شيء من خلال أفكارنا وكيفية إدراكنا للأشياء.

نعم نحن جميعًا فريدون بطرقنا الخاصة الصغيرة، وحتى التوائم المتطابقة يمكن أن تكبر لتصبح أشخاصًا مختلفين تمامًا.



ذلك لأن أفكارهم تتطور بشكل مختلف وتتخلل حياتهم بطرق فريدة بالنسبة لهم فقط.



إنها طبيعة البشرية ، والإزميل الإلهي الذي ينحتنا في ما نحن عليه.



أشك في أننا سوف نفهم كل شيء.



لكن بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم تقدير ذلك وتسخير القوة الحقيقية لأفكارهم ، كل شيء ممكن.

نورمان فنسنت بيل

ترجمة: زيد محمود

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