رئيس الجمهورية يبدي أسفه من إقرار قانون تمويل العجز المالي بغياب التوافق الوطني

2020/11/13 | 12:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكّد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، أن إقرار قانون تمويل العجز المالي خطوة مهمة لتأمين رواتب الموظفين، حيث أشار الى أن الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور.ودعا الرئيس، …

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