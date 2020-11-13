سيناريوهات خطيرة في الشهرين الأخيرين لرئاسة ترامب

2020/11/13 | 13:00 - المصدر: فرانس 24

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قد يلجأ ترامب إلى اتخاذ قرارات رعناء تورط البلاد، وخاصة الإدارة المقبلة في أزمات كبيرة ..



ترامب يتجاهل الواجبات العامة للرئاسة وينشغل بالطعن بنتائج الانتخابات..



وإجراءات مواجهة كوفيد 19 لن تتغير في فرنسا على الأقل خلال الأسبوعين المقبلين..



واستعدادات إسرائيلية لمواجهة تهديدات حزب الله

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