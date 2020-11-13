بايدن يفكر في تعيين كلينتون سفيرة لدى الأمم المتحدة

2020/11/13 | 13:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمريكي مطلع عن دراسة ترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون كسفيرة لأمريكا لدى الأمم المتحدة.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” أن شخصاً مطلعاً على الملف، كشف أنه تجري دراسة ترشيح كلينتون كخيار لتولي هذا المنصب، لأن ذلك “سيزيد من هيبة ومكانة الولايات المتحدة بعد فترة الرئيس دونالد ترامب”.

وجاءت أخبار ترشيح كلينتون لهذا المنصب، في الوقت الذي حاول فيه بايدن تغيير تصورات قادة العالم عن الولايات المتحدة في العلاقات الخارجية.



وقال: “أعلمهم أن أمريكا عادت.



سنعود إلى اللعبة”.

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