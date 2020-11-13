لودريان: سأطالب بومبيو بعدم سحب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان

2020/11/13 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، انه سيطالب الولايات المتحدة بعدم سحب قواتها من العراق وأفغانستان.

لودريان قال في تصريح، إنه سيطالب نظيره الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته المقررة إلى باريس الأسبوع المقبل، بالابقاء على القوات الأميركية في كل من العراق وأفغانستان، بسبب استمرار الحرب ضد الجماعات المتشددة.

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