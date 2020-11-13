المالية النيابية: نجدد اعتراضنا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض

2020/11/13 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت اللجنة المالية النيابية، اعتراضها على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلاً عن إيجاد طرق وإصلاحات حقيقية وفعالة لزيادة الإيرادات وتقليص النفقات

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في بيان، إن ما دفع اللجنة للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو أرزاق الناس وقوتهم المتمثلة بالرواتب والمنح والإعانات ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات وغيرها من النفقات ذات الاهمية القصوى.

ودعا الجبوري الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة إلى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولو بصورة جزئية، خاصة في ما يتعلق بالوزارات الإنتاجية أو الخدمية.

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