2020/11/13 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية ..

طالب النائب عن حركة التغيير غالب محمد، الجمعة، بربط رواتب الموظفين في إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية مباشرة.وقال محمد في تصريح لـ /المعلومة/، إنه”للأسف فأن الحكومة الاتحادية وبدل من معاقبة الأحزاب المتنفذة ورفع دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني والعائلة الحاكمة ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني والحكومة التركية التي يمر من خلالها نفط الإقليم، لجئت للحلقة الأضعف وهم الموظفين في الإقليم بإيقاف صرف رواتبهم”.وأضاف أن”الحكومة الاتحادية الحالية لاتستطيع محاسبة الجهات المتنفذة الفاسدة في الإقليم، ولو قامت بهذه الخطوة لقمنا بمساندتها بقوة، ولكن للأسف كانت الضحية هم الموظفين الذين لديهم ولاحول ولاقوة لهم”.وأشار إلى أنه”كان على البرلمان والحكومة الاتحادية رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية والمحاكم المختصة وعدم اللجوء لخيار قطع الرواتب باعتبار المتضرر هم المواطنين، وليست الأحزاب والشخصيات الفاسدة”.انتهى 15 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي يطالب الحكومة الاتحادية برفع دعوى ضد بارزاني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي يطالب الحكومة الاتحادية برفع دعوى ضد بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).