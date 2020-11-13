بعد الاقتراض وحل رواتب الأشهر الـ3.. مصير رواتب 2021 قد لايكون بخير: ماذا سيحدث؟

2020/11/13 | 13:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت النائب عالية نصيف ،اليوم الجمعة، عن شروط توفر رواتب الموظفين للعام المقبل، فيما اشارت الى ان الرواتب سيتم بحثها في موازنة 2021.

وذكرت نصيف في تصريحات صحفية، ان”قانون تمويل العجز الذي صوت عليه مجلس النواب سيؤمن الرواتب لنهاية العام الحالي، وفي موازنة 2021 التي ستقدم خلال الشهر القادم سوق يتم بحث موضوع الرواتب السنة القادمة”.

وبشأن توفر رواتب الموظفين، اوضحت نصيف، انه”بالتأكيد يجب ان يكون لدى الحكومة اجراءات اصلاحية في المنافذ الحدودية والضرائب والجمارك، وتقليص النفقات وشد الحزام وتنفيذ الورقة الاصلاحية بشكل اصلاحي وليس اعلامي”.

من جانبه، اعتبر الاقتصادي علي اغوان أن قانون الاقتراض سيحل مشكلة الرواتب للستين يوم القادمة فقط ولن يحل مشكلة الاقتصاد لعراقي الذي يلفظ انفاسه الاخيرة .

وتساءل اغوان: “ماذا عن الموازنة القادمة لعام 2021 ؟ كيف سيتم تمويل رواتب الموظفين في السنة القادمة ؟؟، كمية تجهيل العقول التي تمارسها بعض القوى السياسية مخيفة.



يسوقون اقرار قانون الاقتراض على انه نصر كبير تحقق ويتبجحون ان جلسة البرلمان استمرت حتى الساعة السادسة فجراً”.

واعتبر ان “ما فعلته القوى السياسية هو تأجيل الازمة لمدة ستين يم فقط بحل كارثي ترقيعي سيغرق الاقتصاد الريعي الغارق اساسا، الاقتراض هو مؤشر ما قبل الافلاس ايها المتبجحون، الحل ليس بالاقتراض، الحل باجراء تحولات بنيوية على هوية الاقتصاد ايها الفاشلون الفاسدون”.

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