2020/11/13 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الحسيني

المعلومة/ ديالىكشف الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة، عن اعتقال 6 من ابرز المطلوبين على القائمة السوداء في ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة نفت سلسلة عمليات نوعية في مناطق متفرقة من ديالى خلال الساعات الماضية اسفرت عن اعتقال 6 من ابرز المطلوبين على القائمة السوداء اغلبهم متورط بجرائم ارهابية ويحلمون هويات مزورة”.واضاف الحسيني،ان” عمليات الاعتقال جرت نتيجة التنسيق الاستخباري بين مختلف التشكيلات الامنية العاملة في ديالى في رصد المطلوبين الخطيرين وخاصة بتهم الارهاب لافتا الى ان المعتقلين جرى نقلهم الى مراكز امنية للتحقيق معهم من قبل الجهات المختصة”.وتعتبر القائمة السوداء هي لوائح اسماء تضم المتهمين الخطيرين بتهم الارهاب وبقية الجرائم الاخرى”.انتهى 25 ف

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