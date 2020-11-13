دولي سابق: المنتخب الوطني افتقد المتعة واقتنع بالتعادل

2020/11/13 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد …

يرى اللاعب الدولي السابق بسام رؤوف، ان المنتخب الوطني افتقد للمتعة في مباراته الودية امام الاردن بالامارات، امس الجمعة.

وقال رؤوف في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اداء المنتخب الوطني غابت عنه المتعة وأفتقد منتخبنا للحلول الجماعية الفردية”، مشيراً إلى أن “الاداء كان يعاني من فقر فني واضح في منطقه وسط الملعب”.

وبين أن “المنتخب لعب امام الاردن بحذر تكتيكي دفاعي في كل الخطوط والتوظيف التكتيكي لم يكن ملائماً مع مستوى الفريق الأردني”.

واوضح ان “الاستمرار بنفس الأسلوب رغم التغييرات لايعني التحكم او السيطره على المباراة”، لافتاً إلى أن “القناعة بالنتيجة كان واضحا ولم تكن النتيجه تشكل ضغط على اللاعبين او الجهاز الفني”.

وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي من دون اهداف.



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