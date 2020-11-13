2020/11/13 | 13:15 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]الساعدي: البرلمان نجا من محاولة حكومية للاطاحة به عبر “قانون الاقتراض”
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي: البرلمان نجا من محاولة حكومية للاطاحة به عبر “قانون الاقتراض”
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي: البرلمان نجا من محاولة حكومية للاطاحة به عبر “قانون الاقتراض”
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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