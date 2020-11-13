2020/11/13 | 13:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]الساعدي: البرلمان نجا من محاولة حكومية للاطاحة به عبر “قانون الاقتراض”

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