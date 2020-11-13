2020/11/13 | 13:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضعت الحكومة العراقية، لافتة كبيرة بعنوان “متحف تشرين” على المطعم التركي (جبل أحد)، وسط بغداد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للافتة كبيرة بعنوان “متحف تشرين”، وضعت على المطعم التركي الذي سمي فيما بعد بـ(جبل أحد)، بعد سيطرة المتظاهرين عليه في تظاهرات تشرين من العام الماضي.

وقال الناشطون إن اللافتة قد تكون هي المرحلة الأولى للبدء ببناء متحف تشرين الذي تعهدت الحكومة بتشييده، لتخليد شهداء تظاهرات تشرين من العام الماضي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة ..



الحكومة تضع لافتة كبيرة على المطعم التركي “متحف تشرين” 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. الحكومة تضع لافتة كبيرة على المطعم التركي “متحف تشرين”) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. الحكومة تضع لافتة كبيرة على المطعم التركي “متحف تشرين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).