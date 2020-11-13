وزير الدفاع يزور طهران غداً السبت

2020/11/13 | 13:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يترأس وزير الدفاع جمعة عناد، وفداً عسكرياً رفيع المستوى وسيقوم بزيارة طهران غدا السبت للقاء مع مسؤولي البلاد.

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